Agenda du week-end

Les Week-Ends du Monde du parc Jean-Drapeau nous proposent : samedi, de 12 h à 22 h, le Festival péruvien, le Festival vénézuélien et le Festival Afro-Monde Ngondo ; dimanche, de 10 h à 22 h, le Festival national de la Colombie, le Festival du jasmin tunisien de Montréal et le Carnaval d’été brésilien. Notez qu’entre 10 h et 14 h, on pourra assister à la grande finale de la Coupe du monde de soccer. À la Place des saveurs, on se sustente, à la zone famille, on s’amuse.