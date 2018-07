Blizzard a gagné son pari : Overwatch League sera diffusée à la télé

Activision Blizzard a tout misé sur sa ligue professionnelle d’Overwatch, créée en 2016, et on peut dire qu’ils ont remporté la cagnotte!

Le géant a signé une entente de plusieurs années avec Disney pour la diffusion des matchs d’Overwatch League sur ESPN, aux heures de grandes écoutes, ainsi que sur ABC et Disney XD, a-t-on appris hier.

L’objectif de la ligue était démocratiser l’e-sport et de le placer au même niveau que les sports populaires comme le hockey, le soccer et le football. De plus, ESPN a été un grand défenseur du sport électronique, bouclant des ententes, notamment avec FIFA 17 Team Championship et Madden NFL 18 Championship series.

Cette entente vient assurer une fois de plus la pertinence de l’e-sport au sein de la culture populaire, et place ESPN comme l’exemple à suivre pour les réseaux de sports.

La diffusion des éliminatoires a débuté hier, et continuera jusqu’aux 27 et 28 juillet avec la diffusion de la grande finale au Barclays Center, à New York, sur ESPN et Disney XD.

Les diffusions seront aussi disponibles pour les membres des applications ESPN et DisneyNOW, ainsi que sur les plateformes Twitch et MLG.