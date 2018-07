BERGERON, Jean-Noël



Le 7 juillet dernier, est décédé paisiblement selon son désir, M. Jean-Noël Bergeron.Sa présence, son amour manqueront à son épouse Marie-Paule Grégoire, ses filles Cécile (Jean-René Élie), Claire (Rémy Boily) et Nicole (Richard Savoie), ses soeurs Gilberte et Jeannine, son frère Gérald, son beau-frère et sa belle-soeur, ses 7 petits-enfants et ses 8 arrière-petits-enfants. Il quitte aussi ses tantes, son oncle, ses cousins, cousines, neveux et nièces.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 juillet de 14h à 16h et de 19h à 21h, ainsi que le samedi 14 juillet de 9h à 9h30 à la:Les funérailles auront lieu samedi le 14 juillet à 10h en l'église Immaculé Conception, 5405 avenue Hémard, Saint-Hubert, Qc, J3Y 3G8, suivies de l'inhumation au cimetière de St-Hubert.