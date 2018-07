Clause de non-concurrence : à savoir avant de signer

Véronique Champagne - 37e AVENUE

Ça y est, le contrat d’emploi tant attendu ! Le salaire, les avantages sociaux, les vacances... tout y est, on signe ? Attention : il faut aussi s’attarder à ce qui pourrait arriver si la lune de miel prenait fin et qu’on allait voir ailleurs. En particulier, les clauses de non-concurrence.

Il n’y a rien de surprenant à ce qu’une clause de non-concurrence se retrouve dans un contrat d’emploi. Dans bien des secteurs, ces clauses sont la norme. Elles visent simplement à protéger l’employeur en précisant qu’à la fin du contrat de travail de l’employé, ce dernier ne pourra pas lui nuire en participant aux activités commerciales d’une entreprise concurrente.

Par exemple, en l’empêchant d’aller travailler chez Apple après avoir travaillé chez IBM.

Mais l’empêcher, pour toujours ? Partout ? Tous les employés ? Bien sûr que non !

Selon le Code civil du Québec, la clause de non-concurrence doit absolument être limitée en temps (la durée de la restriction), en espace (l’étendue territoriale) et en activité (selon la nature du poste). Si ces critères n’y sont pas, elle est invalide. Bref, elle ne vaut rien.

Aussi, la clause de non-concurrence n’est admissible que si l’employé démissionne. Autrement, s’il se fait congédier (à moins que ce soit pour une faute grave, un vol, par exemple) ou que son poste disparaît, la clause de non-concurrence n’est pas tenue contre l’employé. Il est libre d’aller travailler chez le concurrent.

Des limites des clauses de non-concurrence

« Il n’y a pas de règles quant aux éléments d’une clause de non-concurrence, ce qui la rend valide ou non. Les éléments varient en fonction du poste et de l’employé », commente Me Frédéric Poirier, avocat spécialisé en droit du travail.

« En durée, on voit fréquemment des clauses de non-concurrence de 12 mois. Cependant, pour des postes de direction qui sous-entendent une certaine loyauté, les clauses peuvent s’étirer jusqu’à 24 mois. Et, inversement, on peut avoir des durées plus courtes, d’à peine trois mois, dans d’autres secteurs », donne en exemple Me Poirier.

Quant aux limites territoriales, elles doivent être conséquentes avec la clientèle desservie. « Avec le Web et les activités commerciales en ligne, les limites territoriales sont de plus en plus étendues. Le monde peut même être une limite valide », prévient l’avocat.

Enfin, les clauses qui empêchent les employés de travailler « pour toute entreprise ayant des activités commerciales semblables » ne sont pas valides, selon l’avocat. Les clauses de non-concurrence doivent d’abord et surtout concerner les concurrents, et non toutes les entreprises œuvrant dans le paysage commercial de l’entreprise.