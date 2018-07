Fiasco du projet de camping urbain au Vieux-Port: le promoteur vient de déclarer faillite

Le projet de camping urbain dans le Vieux-Port de Montréal, annoncé en grande pompe l’an dernier, vient de tourner au fiasco avec la faillite de la firme chargée d’y installer des bateaux-hôtels et des maisonnettes.

Trente vieux bateaux et 38 maisonnettes devaient être installés cet été au Village des écluses pour une expérience d’« hébergement alternatif urbain ». Le Vieux-Port, un organisme fédéral, avait décrit l’an dernier le projet comme « un concept unique qui allie gîte urbain à la tradition maritime de Montréal ».

Parmi les créanciers, une firme d’architecture réclame 100 000 $ à l’entreprise. La Banque Royale lui demande 80 000 $ et la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) 14 400 $, entre autres.

« Il y a plusieurs employés qui ont évolué dans des conditions estivales et logistiques difficiles qui n’ont pas été payés non plus », a-t-il dit.