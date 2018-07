Golf: la Coupe Canada à Victoriaville jusqu’en 2021

«C’est avec joie que nous accueillons la confirmation du bureau de direction du Club de golf Victoriaville à titre de site hôte, de même que celle du maire André Bellevance et du conseil municipal de Victoriaville. Sans l’appui financier de la Ville, la tenue d’un tel événement serait impossible», s’est réjoui dans un communiqué Jean Trudeau, président de Circuit Canada Pro Tour.

«Plusieurs éléments clés ont amené le conseil municipal à reconduire l’entente avec le circuit, a ajouté le maire Bellavance. Je n’ai qu’à penser au statut international de l’événement, aux retombées économiques, à la notoriété de la Coupe Canada à l’extérieur de la province, au professionnalisme du promoteur, sans oublier l’équipe de bénévoles dévouée sous la direction de Jerry Séguin et le rayonnement que cette compétition apporte à la ville et à toute la région.»

La Coupe Canada Sani Marc-Desjardins 2018 aura lieu du 14 au 19 août et sera encore dotée d’un enjeu global de 175 000 $ dont 30 000 $ récompenseront le champion.

D’ailleurs, l’Alps Tour Golf, un circuit européen, enverra dans les Bois-Francs un minimum de huit participants, soit deux de plus qu’en 2017. Également, des professionnels provenant du Canada (Circuit Great Lakes Tour et PGA du Canada), des États-Unis, de Tahiti et d’Australie, ainsi que des circuits internationaux Mackenzie Tour-PGA Tour Canada seront sur place.