Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma : El Topo

Ce film de l’énigmatique cinéaste mexicain Alejandro Jodorowsky est très difficile à décrire. D’une part, on croirait regarder un western avec ses vastes paysages et son mystérieux protagoniste. D’une autre, on dirait plutôt participer malgré nous à une expérience psychédélique causée par l’ingestion de diverses drogues hallucinogènes. Ce qui est certain, c’est que ce film a marqué beaucoup de cinéphiles depuis sa sortie en 1970 et que l’occasion de le revoir au cinéma ne se présentera pas très souvent. *Ce soir et demain à 23h30 et dimanche à 14h30 au Cinéma du Parc, 3575 avenue du Parc

Je sors

Musique : Dent May

L’auteur-compositeur-interprète basé à Los Angeles s’arrête à Montréal en fin de semaine pour un concert. Le musicien indie rock et pop psychédélique qui a sorti son dernier album intitulé Across the Multiverse l’été dernier sera aussi accompagné de l’artiste américaine Shannon Lay et du groupe montréalais Palmetto The Band qui assureront les premières parties du spectacle. *Dimanche soir à 21h à la Vitrola, 4602 boulevard Saint-Laurent

Cinéma : Whitney

Ce documentaire biographique de la vie de la très populaire Whitney Houston plonge dans la vie mouvementée de la chanteuse à succès décédée en 2012. La légendaire artiste américaine aurait vendu plus de 200 millions d’albums durant sa carrière et a joué dans quelques films dont The Bodyguard pour lequel elle a interprété la chanson originalement composée par Dolly Parton, I Will Always Love You. *Sorti en salle aujourd’hui

Musique : Anvil

Le groupe de heavy metal Anvil débarque à Montréal ce soir pour notamment présenter leur plus récent album, Pounding the Pavement. Les vétérans originaires de Toronto sont considérés par certains comme d’importants pionniers du speed metal. La formation canadienne sera précédée des groupes Sans Amertume, Killing Unit et Helpless. *Ce soir à 20h aux Foufounes Élecriques, 87 rue Sainte-Catherine Est

Humour : Pascal Cameron

L’humoriste Pascal Cameron présente dans le cadre du Zoofest une soirée qui combine plusieurs numéros de ces plus récents spectacles dont Dépression qu’il a produits à l’automne dernier. Le diplômé de l’École Nationale de l’humour a notamment participé à l’émission et concours En route vers mon premier gala Juste pour rire en 2014. *Ce soir à 19h et dimanche à 20h30 aux Katacombes, 1635 boulevard Saint-Laurent

Musique : Call of the Wild

Cette soirée qui promet d’en faire danser plus d’un regroupe le temps d’un concert le duo allemand Session Victim et le DJ montréalais Lexis et Harrison, un autre as des tables tournantes originaire de Toronto. Ce concert est organisé comme préambule du festival MUTEK qui se déroulera du 22 au 26 août prochains à Montréal. *Demain soir à 21h30 au Bain Mathieu, 2915 rue Ontario Est

Je reste

Jeu vidéo : Octopath Traveler

Ce jeu de rôle à la japonaise rappelle à s’y méprendre certains autres opus plus anciens de la compagnie Square Enix, mais amène plusieurs nouveautés autant du côté de la façon de jouer que du style. Par exemple, plutôt que se concentrer sur un seul protagoniste, le jeu propose de découvrir les histoires séparées de huit personnages tous aussi différents les uns que les autres. La facture visuelle du jeu en séduira aussi plus d’un. *Sorti sur Nintendo Switch aujourd’hui

Télé : Terminator 2 - Le jugement dernier

Si vous appréciez les films d’action, vous avez probablement déjà vu maintes fois le second opus de la série de films Terminator initié par le talentueux cinéaste américain James Cameron en 1984. Vous savez cependant que le film vaut la peine d’être revu. Si au contraire, vous n’avez jamais vu ce classique des années 1990 avec Arnold Schwarzenegger, vous vous devez d’annuler vos plans, même si c’est le samedi. *Demain soir à 18h30 sur V

Livre : Comment entretenir et réparer son vélo de Romain Puissieux

Vous désirez profiter du beau temps en fin de semaine, mais votre vélo n’est malheureusement pas en mesure de vous suivre? Ce nouveau livre de l’auteur du livre Le cabinet du vélo en 100 anecdotes pourra certainement vous aider à comprendre le problème et possiblement le régler par vous même. *Sorti en librairie le 3 juillet