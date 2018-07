Le Canadien invite Simon Després à son camp d'entraînement

Le Canadien de Montréal a annoncé jeudi qu'il avait invité le défenseur Simon Després à son prochain camp d'entraînement.

Ayant ainsi obtenu un essai professionnel avec le Tricolore, le joueur de 26 ans a passé la saison 2017-2018 avec le Slovan de Bratislava, dans la Ligue continentale. Il a amassé 11 points, dont quatre buts, et écopé de 84 minutes de pénalité en 44 matchs.

En 193 matchs dans la Ligue nationale avec les Penguins de Pittsburgh et les Ducks d'Anaheim, le défenseur de 6 pi et 4 po et 218 lb a inscrit six buts et 43 points, en plus de passer 150 minutes au cachot et de présenter un différentiel de + 31.

Natif de Laval, Després a été le premier choix des Penguins, le 30e au total, au repêchage de 2009.