Le concert de Hall & Oates est annulé

Le Centre Bell ne baignera pas dans la nostalgie pop vendredi soir. Le concert que devait donner le duo Hall & Oates en compagnie du groupe Train a été annulé. Contacté par Le Journal, le promoteur evenko a précisé que la décision d’annuler le concert avait été prise par l’équipe de gérance des artistes. Il n’a pas été possible d’avoir la raison exacte de l’annulation, ni combien de billets avaient été vendus pour le concert. Daryl Hall et John Oates étaient venus au Centre Bell en juin 2016. L’an dernier, le duo de Philadelphie avait aussi joué au Centre Vidéotron de Québec, avec Tears for Fears.