L’ordinateur d’une administratrice d’Hydro-Québec perquisitionné

Alors que la commission Charbonneau montrait en 2014 que le collecteurs de fonds libéral Marc Bibeau s’intéressait aux contrats d’Hydro-Québec, on apprend dans un récent jugement qu’il faisait affaire avec Marie-Anne Tawil, une avocate qui siégeait au même moment sur le conseil d’administration de la Société d’État.

Selon ce jugement de la Cour supérieure daté du 10 mai dernier, les agents du fisc ont fait une copie miroir de l’ordinateur de Me Tawil lors de la perquisition, en août 2016, dans les locaux des firmes Schokbéton et Saramac, à Saint-Eustache.

Marie-Anne Tawil et Marc Bibeau communiquaient aussi fréquemment ensemble. Un total de 1241 appels ont été effectués entre les appareils téléphoniques appartenant à Bibeau et ceux de Me Tawil, de 2006 à 2012, selon des registres consultés l’an dernier par notre Bureau d’enquête.