Michelin met la main sur la multinationale québécoise Camso pour 1,9 milliard $

Le géant français des pneus Michelin a annoncé jeudi l'achat de Camso, un fabricant établi à Magog, pour 1,45 milliard $ US (1,9 milliard $ CA).

Les activités de Camso seront regroupées au sein du nouveau groupe des produits hors-route de Michelin, qui seront dirigées à partir du Québec. Cette nouvelle division comptera 26 usines et emploiera 12 000 salariés.

Chiffre d'affaires de 1,3 milliard $

Créé en 1982 à partir d'anciennes usines de Bombardier, Camso est un leader mondial dans les marchés des chenilles pour motoneiges et engins agricoles, des pneus pour le secteur de la manutention ainsi que des pneus et des chenilles pour petits engins de chantier. L'entreprise emploie environ 7500 personnes et génère un chiffre d'affaires de 1,3 milliard $ CA.

Les principaux actionnaires de Camso sont la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et la firme luxembourgeoise Cap Investments.

Ambition

«Michelin va pouvoir bénéficier de toutes les compétences de Camso sur les marchés de la mobilité hors-route et Camso de toute l’expertise de Michelin sur les marchés de spécialités», a déclaré Jean-Dominique Senard, président de Michelin.

«Camso atteindra son ambition de devenir leader mondial des marchés hors-route», a quant a lui affirmé Pierre Marcouiller, PDG de Camso.

Engagements

Michelin s'engage à maintenir le niveau d'emplois du siège social de Camso, où travaillent 300 personnes dont 100 en recherche et développement, ainsi que les postes en usines au Québec.

La multinationale soutient que l'expansion du nouveau groupe de produits hors-route entraînera la création de nouveaux emplois dans la région de Magog.