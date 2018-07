Au Motel Lyse de Rimouski, ne prenez pas la chambre 104. C’est comme si le boulevard St-Germain passait au pied du lit. Tenu par des amis chinois, c’est propre, pas rénové et la petite machine à café et le sèche-cheveux dans la chambre, ce sera pour plus tard. Aujourd’hui, on joue le Bic magnifique sur le bord du fleuve, où la température peut varier de 10 degrés en passant de l’ombre au soleil. Le vent du Saint-Laurent est musclé ici.

Nous sommes en route vers la merveilleuse Gaspésie et nous sommes excités de nous arrêter deux jours à Chandler (vendredi et samedi), où nous golferons aussi. J’y ferai un spectacle au tournoi de mon vieux chum Jean Perron. Vous vous souvenez ? Celui qui a gagné la Coupe en 1986 avec 11 recrues, une dizaine de Québécois et des vétérans qui voulaient sa peau ? Chandler, c’est sa nouvelle terre d’adoption et il y exploite un grand restaurant de 14 places.

UN SECRET

Côté bouffe, on a soupé au Biarritz de Trois-Pistoles. Manon a plongé dans la morue poêlée et moi dans les crevettes géantes. Bon jusqu’à la dernière miette, il n’y a pas eu de doggy bag.

En route, on arrêtera à Sainte-Anne-des-Monts. Je ne sais pas si les gens de la place ont encore leur chandail géant du Canadien, presque aussi grand qu’une patinoire. Je vous en avais parlé il y a une douzaine d’années.

Et c’est ensuite qu’on entre dans la vraie Gaspésie, où la terre est rouge comme au Portugal.

Faire le tour de la péninsule en jouant au golf à Rimouski, Sainte-Anne, Gaspé, Chandler et Carleton, c’est un trip secret qu’il ne faut dire à personne.

Quand je pense que des gens vont en vacances ailleurs.

TI-PAQUET

Les théâtres d’été sont repartis et retour du mot « désopilant ».

Pis ? Quand est-ce qu’on va visiter des grottes en Thaïlande ?

Pacioretty veut s’en aller. L’organisation veut l’échanger, mais il restera et sans contrat. On a bien hâte de voir l’attitude. Max devra passer chez Re-Max.

À vendre, souliers de pointure 8 et demi... presque neufs.

La meilleure citation qui n’a jamais été dite : « Pacioretty, le pire capitaine de l’histoire du Canadien. »

À DEMAIN

Un maudit beau pays.