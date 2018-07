QuoiFaire ce week-end : 6 soirées où sortir ses meilleurs «moves» de danse

Y’a des fins de semaine qui servent à lâcher son fou complètement et oublier tous les petits soucis qui peuvent s’inviter dans vos vies. La team de Silo 57 déclare que ce week-end en est un!

Voici donc 6 soirées qui vous permettront de décrocher complètement et où vous pourrez sortir vos «moves» de danse les plus fous!

Vendredi

La Rama au Pied-du-Courant

Commencez votre week-end avec une soirée à la plage urbaine de Montréal. Le Village au Pied-du-Courant accueille le temps d’une soirée la gang de La Rama, la populaire boutique de vinyles montréalaise reconnue à travers le monde pour son gros inventaire. Vous pouvez donc être assuré que la musique sera bonne et la bière aussi! Danser les deux pieds dans le sable, ça commence vraiment bien une fin de semaine!

Samedi



Samedi

Voyage Funktastique

Les soirées Voyage Funktastique sont toujours un grand succès. Pour cette édition, Walla P sera bien entendu de la partie avec Dr.MaD ainsi qu’une apparition spéciale de Funky By Nature. Vous pourrez donc danser sur ces excellents beats jusqu’aux petites heures du matin!



Dômesicle party

Dômesicle party

Le 2e party Dômesicle revient ce samedi et c’est à ne pas manquer si vous êtes amateurs de musique électronique et projections artistiques. La soirée se déroule sous le dôme de la Société des arts et technologies et cette semaine, ce sera au tour des DJs UPROOT Andy, Florentino, Bonbon Kojak et Odile Myrtil de vous faire danser, accompagné des projections des VJs Sean Caruso et Félix Félix Gourd Gourd.

GlitterBomb



GlitterBomb

Pour une soirée complètement éclatée, c’est au bar Le Ritz PDB que vous devez aller ce samedi. L’évènement GlitterBomb est de retour alors sortez vos paillettes et vos moves de danse les plus intenses. Il y aura en plus deux performances de drag queens, alors ça promet!

Dimanche



Dimanche

îleSoniq En Ville 2018

Si vous ne tenez plus en place en vue du Festival îleSoniq, vous serez bien heureux de savoir qu’un party spécial se prépare à Aire commune ce dimanche. Question de vous donner un avant-goût du festival, Gryffin, Party Favor, Grandtheft, Musik Me Luv et un invité secret bien spécial se partageront les platines pour vous faire bouger en masse! C’est gratuit alors aucune raison de manquer ça!

LSTW at Platz



LSTW at Platz

Si vous voulez bouger, mais de façon plus relax qu’au party îleSoniq en ville, la gang de Lez Spread the Word (LSTW) sera au Alexandaplatz dans le Mile-Ex pour boire de la bonne bière, jaser, et danser aux sons de DJ Sunset.

Bon week-end!



Bon week-end!

