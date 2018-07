Un employé de Postes Canada volait les tomates de ses clients

Lorsque les tomates qu’ils cultivaient devant leur entrée ont commencé à disparaître, au mois de juin, un couple a installé une caméra de surveillance pour prendre le coupable en flagrant délit.

«Nous avions plein de tomates et, tout d’un coup, elles ont commencé à disparaître, alors que nous n’en avions pris aucune», a confié Paula Habib à CTV News.

Elle croyait qu’un écureuil, simplement, était l’auteur de ces vols, mais Mme Habib a eu toute une surprise en visionnant les enregistrements, où l'on voit le facteur cueillir des tomates à plusieurs reprises dans les derniers jours. Selon Mme Habib, le facteur en question aurait même mangé les fraises du voisin.

«C’est impoli. Il n’est jamais venu me voir pour me dire: “J’ai pris une de vos tomates et c’était vraiment bon”, ou même pour blaguer à ce sujet», a-t-elle déploré.

Mme Habib et son mari, qui résident à Mont-Royal, ne souhaitent pas que le facteur soit licencié, mais aimeraient qu’il leur présente ses excuses, ou qu'il leur offre une compensation sous forme de tarte aux fraises ou de sauce tomate.