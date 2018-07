[VIDÉO] L’homme aux ongles les plus longs au monde les coupe pour la première fois depuis 66 ans et c’est étrangement émouvant

Les ongles de la main gauche de Shridhar Chillal, un Indien de 82 ans, mesurent au total 910 cm.

Et jusqu’à tout récemment, ils étaient fixés au bout de chacun de ses doigts.

Or, M.Chillal a décidé de se départir de ses longues et (probablement) très peu commodes griffes après presque sept décennies d’un laisser-aller qui ferait l’envie des plus aguerris participants au Championnat mondial de la négligence corporelle.

Mais revenons un peu en arrière...

C’est en 1979 que le beau Shridhar a fait sa première apparition dans le Livre Guinness des Records.

À l’époque, ses ongles totalisaient 220 cm.

C’est apparemment à la suite d’une dispute avec un de ses professeurs, à l’âge de 14 ans, qu’il aurait décidé de se laisser pousser les ongles de la main gauche.

En gardant ses ongles de la main droite d’une longueur normale, il pouvait ainsi travailler. (pas fou le gars!)

Selon le Livre Guinness des Records, ses ongles sont extrêmement fragiles et affectent son sommeil: «Je ne peux pas bouger beaucoup la nuit, raconte-t-il. Chaque demi-heure, environ, je me réveille et je déplace ma main de l’autre côté du lit.»

Capture d'écran / YouTube Guinness World Records

Ce n’est pas le seul désavantage d’avoir de TRÈS TRÈS LONGS ONGLES depuis 66 ans.

En effet, notre pauvre cultivateur d’ongles a la main gauche paralysée de façon permanente: sa main ne se ferme pas et il ne peut pas plier les doigts.

C’est le prix à payer pour avoir son nom inscrit dans l’éternité.

Bref, Shridhar Chillal a coupé ses ongles et c’est étrangement émouvant:

Ses ongles ont ensuite été remis au musée Ripley’s Believe It or Not! de Times Square, New York.