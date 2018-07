LEVERT, Réal



À Laval, le 11 juillet 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Réal Levert, époux de Mme Lucie Morissette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François (Véronique) et Yanick (Annie), ses petits-enfants Léa, Chloé, Xavier et Tristan, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement Rose-de-Lima pour leur dévouement et les soins prodigués.La famille vous accueillera au complexe:dimanche le 15 juillet 2018 de 14h à 17h30. Une cérémonie commémorative aura lieu le même jour à 17h30.