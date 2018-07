ZABORSKA (née KUZYK), Maria



À Montréal, le mercredi 11 juillet, est décédée Mme Maria Kuzyk, veuve de Bogdan Zaborskyi.Elle laisse dans le deuil Natalia (Benoît) et Oksana (Andres), ses petits-enfants Eleanor, Marie Ève et Abigaël, sa mère Eva, ses soeurs Stefania et Pauline ainsi que leur famille, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 15 juillet de 14h à 17h et 19h à 21h (Panachyda sera célébrée le dimanche soir à 19h30).Les funérailles seront célébrées en l'église l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge (6175 10ème Avenue, Montréal, Qc) le lundi 16 juillet à 10h. L'inhumation suivra au cimetière du Repos St-François d'Assise.