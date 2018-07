BOWMAN, Georges



Le 10 juillet, à l'âge de 90 ans, est décédé Georges Bowman, époux de Gisèle Mercier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 15 juillet 2018 de 14h à 19h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Tél. 450 463-1900