GIROUX, Marcel



À Terrebonne, le 10 juillet 2018, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Marcel Giroux, époux de Mme Denise Cabba.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Richard (Johanne Arès), Sylvain (Jeffrey Wraight) et Michel (Annie L'Archevêque), ses petits-enfants Maxime, Marc-André et Mathieu, sa filleule Karine Cham- pagne, sa soeur Nancy Champagne ainsi que leur mère Nicole et de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera au complexe:dimanche le 15 juillet 2018 de 13h à 18h. Une cérémonie commémorative aura lieu le même jour à 17h00.