BRISEBOIS (née HAMELIN)

Denise



Le 6 juillet 2018, à l'âge de 84 ans, est décédée Denise Hamelin, épouse de feu Fernand Brisebois.Elle laisse dans le deuil ses filleul(les) Suzanne (Réal), Mario (Chantale) et Sabrina, ses cousines Hélène (Jules) et Solange (Michel), ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 15 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 16 juillet dès 9h à:505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles auront lieu à 11h en la Co-Cathédrale St-Antoine-de-Padoue (angle ch. Chambly et St-Charles, Longueuil).