6 rompers cool et pas chers!

En collaboration avec :

Vous cherchez quoi porter quand il fait vraiment chaud ? Le romper est la pièce parfaite à porter quand le mercure monte. En plus, c’est le vêtement de prédilection pour sauver du temps quand on ne sait pas quoi porter.

On a trouvé dans la section liquidation chez La Baie d’Hudson une sélection à prix vraiment réduit de ce must have.

En plus, du 13 au 15 juillet, profitez d'un rabais additionnel de 15 % avec le crédit La Baie d'Hudson en utilisant le code: EXTRA15

La Baie d'Hudson

1. Romper à carreaux, Designer Lab, 49,99$ (au lieu de 98$). Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

2. Romper en coton léger, Free People, 53,50$ (au lieu de 107$). Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

3. Romper fleuri, Molly Bracken, 48$ (au lieu de 80$). Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

4. Romper à manches évasées, Molly Bracken, 40$ (au lieu de 80$). Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

5. Romper à motifs, Molly Bracken, 36$ (au lieu de 60$). Achetez en ligne

La Baie d'Hudson

6. Romper à volants, Designer Lab, 38,99$ (au lieu de 78$). Achetez en ligne

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook !