8 randonnées époustouflantes à faire aux États-Unis cet été

Les vrais fans de plein air savent que les paysages diversifiés de nos voisins américains regorgent de sentiers de randonnée plus attrayants les uns que les autres.

Si vous planifiez une escapade aux États-Unis cet été, profitez-en pour essayer l’une de ces excursions! Et surtout, n’oubliez pas de changer votre forfait téléphonique pour pouvoir appeler votre mère, publier vos photos sur Instagram et texter vos amis qui eux, sont restés au bureau...

1. Tower Arch – Arches National Park, Utah

L’Utah est probablement l’un des états les plus mirifiques des États-Unis. Au Arches National Park, on retrouve des tonnes de pierres rouges qui s’étendent à des kilomètres sous le ciel bleu clair. Pour les admirer, parcourez le sentier de la Tower Arch Trail et reposez-vous à l’ombre de l’arche géante. N’oubliez pas d’apporter beaucoup d’eau : le soleil tape fort!

Longueur : 4 km

Niveau : Moyen

2. Cascade Canyon Trail – Grand Teton National Park, Wyoming

La très populaire Cascade Canyon Trail se trouve dans les montagnes du nord du Wyoming. Au Grand Teton National Park, la montagne du même nom domine le paysage du haut de ses 4000 mètres d’altitude. Les cours d’eau scintillants, la faune sauvage et les dénivellations robustes font de cette piste de randonnée une destination prisée des marcheurs expérimentés.

Longueur : 14,5 km

Niveau : Difficile

3. The Hoh River Trail – Olympic National Park, Washington

Située dans le Olympic National Park, la Hoh Rain Forest est la seule du genre aux États-Unis. Pas besoin d’aller jusqu’au Brésil : on y trouve des arbres géants peuplés de mousse, des fleurs tropicales et des fougères luxuriantes. Si vous suivez le sentier jusqu’au bout, vous pourrez admirer le Mount Olympus et son Blue Glacier, qui couvre plus de quatre kilomètres de glace, même en été.

Longueur : 52,8 km au total – possibilité de faire de plus petits trajets

Niveau : Moyen

4. Tall Trees Trail – Redwood National Park, Californie

Les plus grands sequoias du monde se trouvent au Redwood National Park en Californie. Curieux? Empruntez le Tall Trees Trail et profitez de la forêt, une zone protégée qui abrite plusieurs animaux sauvages en voie d’extinction. Vous devez détenir un permis pour arpenter les sentiers, mais celui-ci est très facile à obtenir.

Longueur : 5,6 km

Niveau : Facile

5. Precipice Trail – Acadia National Park, Maine

Vous êtes du genre casanier? N’attaquez pas la Precipice Trail. Située dans l'Acadia National Parc du Maine, cette randonnée donnera du fil à retordre aux marcheurs les plus téméraires. Avec ses détours serrés au bord du précipice, ce sentier est l’un des plus dangereux de la région. On y a même posé des échelles à même le roc : il y a donc un peu d’escalade à faire pour atteindre le sommet!

Longueur : 4,2 km

Niveau : Difficile

6. Lost Mine Trail – Big Bend National Park, Texas

La Lost Mine Trail est la sortie idéale pour une journée en famille. Campé dans le Big Bend National Park au Texas, ce sentier offre des vues sublimes du parc national de Sierra Del Carmen, au Mexique. Pas besoin de traverser la frontière!

Longueur : 7,72 km

Niveau : Moyen

7. Fall Creek Falls – Gifford Pinchot National Forest, Oregon

Parcourez la Gifford Pinchot National Forest et émerveillez-vous devant cette forêt typique de la côte Nord-Ouest des États-Unis. Mousse, ruisseaux, rochers et arbres touffus vous guideront jusqu’à la Fall Creek Falls, une chute spectaculaire qui s’échoue dans une crique où il fait bon se tremper les orteils.

Longueur : varie selon le sentier choisi

Niveau : idem

8. South Kaibab Trail – Grand Canyon, Arizona

Choisir son sentier de randonnée autour du Grand Canyon n’est pas une mince affaire, mais la South Kaibab Trail est une valeur sûre. Comme le trajet n’offre presque aucune zone d’ombre et que la chaleur est accablante, on conseille d’opter pour le trajet court jusqu’au Ooh-Aah Point (et de boire beaucoup d’eau!). La vue y est spectaculaire et l’effort en vaut amplement la peine.

Longueur : 2,4 km

Niveau : Moyen