ÉCREMENT, André



À Montréal, le mardi 10 juillet 2018 est décédé, à l'âge de 83 ans, André Écrement, retraité de Bell, époux de feu Manon Denis.Il laisse dans le deuil ses enfants Denis (Caroline), Brigitte (Phil) et Alain (Marie-France), ses petits-enfants Sabrina, Valérie, Cédric et William ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 15 juillet 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et lundi dès 10h. Les funérailles seront célébrées le lundi 16 juillet 2018, à 11h en l'église St-Donat située au 6805, rue De Marseille, Montréal.