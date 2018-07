Ben McAdoo voit les Giants gagner le titre de section

L’ex-entraîneur-chef des Giants de New York Ben McAdoo a pris la parole dans les médias pour la première fois depuis son congédiement en décembre dernier, jeudi, et il a profité de l’occasion pour prédire beaucoup de succès à son ancienne équipe.

D’ailleurs, il estime que les Géants n’ont rien à envier à leurs rivaux de la section Est de l’Association nationale, et ce, malgré une fiche horrible de 3-13 en 2017.

«Je pense qu’ils vont gagner le titre de division, a-t-il déclaré au quotidien New York Post. Je me demande si les Eagles de Philadelphie pourront être capables de composer avec leurs succès passés. J’aime la ligne offensive des Cowboys de Dallas, mais ça fait longtemps qu’on dit cela. En défense, ils ont plusieurs jeunes au poste de demi de coin. Sean Lee est amoché et leur ligne comprend des gars qui se placent toujours dans le trouble. Et Washington reste Washington, non?»

De bonnes décisions, selon lui

Étant encore rémunéré par les Giants, McAdoo a dit apprécier certains changements apportés à la formation new-yorkaise. «Ils ont effectué plusieurs modifications que je voulais faire», a-t-il admis, sans blâmer explicitement son ancien directeur général Jerry Resse, également limogé durant la plus récente campagne.

«Ils ont réalisé des changements pour miser sur une meilleure ligne à l’attaque et ils ont laissé aller les gars qu’il fallait. Ils ont fait le nécessaire avec Weston Richburg et Justin Pugh, a-t-il ajouté à propos de ces deux joueurs qui évolueront respectivement avec les 49ers de San Francisco et les Cardinals de l’Arizona.

«Ils ont amené le garde Will Hernandez; je ne le connais pas, mais s’il est à peine aussi bon qu’on le dit, il fera le travail. Avoir un gars solide à l’intérieur aidera les Giants, car la profondeur de la pochette protectrice est très importante pour [le quart] Eli [Manning]. Il ne pourra obtenir de succès s’il reçoit toute cette pression.»

McAdoo a présenté un dossier de 13-15 à la barre des Giants et a subi le couperet lorsque sa troupe comptait seulement deux gains à ses 12 premières sorties de la saison dernière. Cette année, New York sera dirigé par Pat Shurmur, embauché le 22 janvier.