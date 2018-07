Cette Pacer à vendre vous rappellera un film de 1992

Au début du mois d’août prochain, une réplique de la célèbre AMC Pacer du film Wayne’s World sera mise à l’enchère.

Parmi les détails qui ne semblent pas être fidèles à l’authentique Mirthmobile, notons les moulures sur les ailes et les portières.

En revanche, on remarque que la peinture bleu pâle et l’intérieur assorti sont identiques à ceux de la Pacer que l’on peut voir dans le film. Il en est de même pour les enjoliveurs à l’avant, les jantes chromées et les flammes.

Au plafond, elle serait même dotée d’un distributeur de réglisse.

AMC Pacer 1977 réplique de la Mirthmobile Mecum Auctions

Si vous avez déjà visionné ce classique des années ’90, les plaques d’immatriculation de cette Pacer vous feront sourire.

D’après sa fiche, elle serait équipée d’un moteur à quatre cylindres. Celui-ci est jumelé à une transmission automatique.

AMC Pacer 1977 réplique de la Mirthmobile Mecum Auctions

Sur le site d’Hagerty, on peut y lire que la valeur d’une Pacer 1977 est environ de 6500 $ CAN pour un exemplaire en bon état muni du moteur à six cylindres.

Il sera intéressant de suivre cette enchère organisée par Mecum Auctions afin de constater la valeur ajoutée de sa transformation en vedette du cinéma.

Ci-dessous, revoyez une scène mythique se déroulant dans cette voiture marquante.