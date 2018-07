Ça peut paraître évident de parler de vin de soif, mais qu’en est-il vraiment ? Qu’est-ce qui fait qu’une bouteille se siffle en moins de 20 minutes à deux et qu’une autre prend une éternité pour n’en boire qu’un seul verre ?

C’est d’abord une question de texture. Un vin léger et souple se boira généralement plus facilement qu’un vin riche et corsé. C’est aussi une question d’intensité. Plus l’aromatique et les saveurs seront aguichants, plus vite on aura envie d’en prendre un autre verre. C’est enfin, et surtout, une question d’équilibre. D’harmonie, si on veut, entre tous les éléments qui constituent le vin. Autrement dit, un vin riche et corsé pourrait éventuellement devenir un vin de soif s’il montre de l’intensité et de l’équilibre. Dans la même logique, un vin léger et souple qui serait insipide et déséquilibré se boirait difficilement. Bref, en cette période estivale, voici cinq vins de soif à ne pas manquer !

Buvez moins. Buvez mieux.

Laguna de la Nava 2017

Navarro Lopez, Verdejo : Un petit blanc pas cher du tout élaboré avec du verdejo, un cépage indigène de l’appellation Rueda, au nord-ouest de l’Espagne. Parfums faciles et typiques de poire, de pomme avec une touche d’anis et d’herbe fraîche. C’est souple et doté d’une acidité fringante, ce qui apporte de l’équilibre. Un peu court en bouche, il demeure des plus rafraîchissants. Idéal avec les poissons et les fruits de mer.

12 % Espagne | Vin blanc | 13,25 $ | 3,6 g/l

★★ | $ ½

CODE SAQ: 13585415

Oreinos Helios 2017

Semeli, Péloponnèse : Quand vient le temps de parler de vin de soif, ceux de Grèce font souvent des candidats parfaits ! Celui-ci provient du plateau de Mantinia, dans le Péloponnèse. C’est un assemblage dominé par le moschofilero, un cépage très aromatique, et le sauvignon blanc. Bonne intensité au nez avec des tonalités de fleur d’oranger, de pamplemousse et une pointe muscatée. C’est à la fois rond et énergique. Doté d’une bonne longueur, le vin se boira tout seul !

12 % Grèce | Vin blanc | 17 $ | 3,1 g/l

★★★ | $$

CODE SAQ : 13571646

Langenlois Gruner Veltliner 2016

Weszeli, Kamptal : Le grüner veltliner est un cépage autrichien très à la mode. Ça ressemble à un croisement entre le riesling et le pinot gris. Celui-ci affiche une couleur pâle, voire translucide. L’acidité est vive et les parfums aguichants rappellent les agrumes, l’amande fraîche, l’abricot et le melon. On sent aussi un côté « minéral » par cette impression saline en finale. Le vin m’a semblé meilleur le lendemain. Le producteur recommande d’ailleurs de le passer en carafe 1 à 2 heures avant de le servir. Production bio.

12,5 % Autriche | Vin blanc | 23,75 $ | 3,0 g/l

★★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 13058172

Angels & Cowboys Rosé 2017

Sonoma County : Belle découverte que ce rosé américain fait de parts égales de grenache, merlot, petit verdot et grenache blanc. Couleur très pâle. Un style parfaitement sec et délicat qui se rapproche des rosés de Provence. Parfums invitants de fleur, de melon, de fraise et d’orange. C’est ample, précis et doté d’une acidité fine. À mon sens l’un des meilleurs rosés proposés à la SAQ.

12,8 % États-Unis | Vin rosé | 23,90 $ | 1,4 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13030495

Les Pimpignoles 2016

Les Vins de Vienne, Gigondas : Ce n’est peut-être pas le meilleur exemple de vin de soif – surtout si vous le buvez seul –, mais lorsqu’il accompagne des côtelettes d’agneau grillées sur le BBQ, il se métamorphose complètement. Dominé par le grenache auquel s’ajoute de la syrah et du mourvèdre, c’est un rouge corpulent par sa matière nourrie et ses tanins mi-corsés. Des flaveurs d’eau-de-vie de cerise, de lavande, de prune, de figue et de cacao apportent un charme indéniable. Qualité au niveau d’un bon Châteauneuf-du-Pape pour presque la moitié du prix. Carafe 1 à 2 heures.

14 % France | Vin rouge | 35,25 $ | 2,1 g/l

★★★ ½ | $$$ ½

CODE SAQ : 13211878

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

