ST-PIERRE née SANTERRE

Jeannine



À l'Hôpital Charles-Le Moyne, le 8 juillet 2018, est décédée à l'âge de 85 ans, madame Jeannine Santerre, épouse de feu monsieur Réal St-Pierre.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Fernand, Gisèle, Raymonde, Jean-Claude, Antonio, Denise, Gaston, Diane, Nicole et leur conjoint, beaux-frères et belles-soeurs de la famille St-Pierre, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 15 juillet à compter de 11h30 à la:Les funérailles seront célébrées à 12h en la chapelle de la résidence funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.