LÉVEILLÉ, Jacques



À Laval, le 5 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédé M. Jacques Léveillé, fils de Marie-Paule Crevier et de Joseph Léveillé.Il laisse dans le deuil ses soeurs Hélène (Serge), Huguette et Violette (André), ses neveux, nièces, parents et amis.Une messe aura lieu le samedi 14 juillet à 11h, à la Chapelle Mariale, au 805, boul. Ste-Croix, Ville Saint-Laurent et de là au cimetière du même endroit.