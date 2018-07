ROBERT, Roland



Au CHUM de Montréal, le 10 juillet 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé Roland Robert retraité de La Presse.Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle Perreault, ses enfants Claire (Serge Simard), Marcel (Céline Desautels) et Nicole (feu Robert Bélanger), ses petits-enfants Annie (Martin Bélair), Marc-André (Caroline Lussier) et ses quatre arrière-petits-enfants, son frère Normand, sa soeur Gabrielle ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 17 juillet 2018 de 13h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal.Suivra une liturgie de la Parole à 16h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.