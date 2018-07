Éric Lapointe annule un autre spectacle

MONTRÉAL - Contrairement à ce qui avait été annoncé plus tôt cette semaine, Éric Lapointe doit finalement annuler son spectacle aux Régates de Valleyfield, prévu ce samedi 14 juillet.

On apprenait mercredi que le rockeur était atteint d’une bactérie à la gorge, qui découle d’une laryngite récemment traitée. Pour cette raison, il a été forcé d’annuler le concert qu’il devait offrir au festival H2O d’Amos, le jeudi 12 juillet.

«Il n’a pas le choix d’y aller au jour le jour, selon sa condition», a indiqué l’attachée de presse du chanteur à l’Agence QMI, vendredi.

«Le médecin lui a dit de prendre son antibiotique et de reposer sa voix.»

Richard Petit et son groupe Les Vikings se produiront au parc Delpha-Sauvé, samedi, en remplacement d’Éric Lapointe, avec le spectacle «Space : The Best of Pink Floyd», qui clôturera le 80e anniversaire des Régates de Valleyfield.

Le prochain rendez-vous d’Éric Lapointe avec ses admirateurs est planifié pour le 20 juillet, au Festival des Bières du Monde de Chicoutimi. Il est trop tôt pour confirmer si le chanteur pourra y être ou non.