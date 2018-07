FouKi lance un nouveau maxi à saveur estivale

Le rappeur québécois FouKi semble hyperactif. Même s’il surfe toujours sur la vague de son dernier album, Zay, sorti en avril 2018, voilà qu’il sort, en ce vendredi, un nouveau maxi.

FouKi modifie pratiquement tout son vocabulaire pour y incorporer le mot «Zay» et il n’y manque pas non plus cette fois en intitulant son œuvre : la Zayté.

Fidèle au son qu’il nous a habitué, les fans ont droit à quatre nouvelles chansons ayant pour thème l'été.

Quiet Mike est toujours à la production sur deux morceaux. VNCE de Dead Obies y est aussi pour Kankan. Tommy Kruise, Pops et Poolboy, quant à eux, ont travaillé sur le beat de Lemonade.

Ce n’est pas pour rien que l'on risque fortement d'entendre jouer ces pièces dans les haut-parleurs de plusieurs personnes cet été.

FouKi a également profité du moment pour sortir le vidéoclip de Kankan.

L’artiste se produira à Québec samedi soir avec Alaclair Ensemble au Festival d’été de Québec sur la scène de l'Impérial.

Les affaires roulent pour le pizzaïolo.