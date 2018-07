Fromagerie L’Autre Versant: de génération en génération

C’est à Hébertville, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sur la terre familiale d’Yves-Luc Tremblay que son digne descendant, Stéphane, et sa conjointe Chantale Lalancette ont fondé, en 2004, la fromagerie L’Autre Versant.

« Je suis la sixième génération sur cette terre. La première a débuté avec la colonisation du site, avec son défrichage. Par la suite, avec les années, il y a eu l’implantation de la ferme laitière, et finalement, nous, nous avons ouvert la fromagerie. Notre ferme est la plus vieille, au niveau du terroir, du Saguenay-Lac-Saint-Jean », exprime d’entrée de jeu Stéphane Tremblay. Aujourd’hui, c’est plus de 70 % du lait produit sur la ferme qui est transformée sur place.