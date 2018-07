Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Profile

Ce film de Timur Bekmembetov, présenté dans le cadre du festival de films Fantasia, est inspiré de l’autobiographie de la journaliste française Anna Erelle. Une journaliste indépendante britannique, Amy Whittaker, se fait passer pour une femme convertie et radicalisée sur Facebook, afin de mettre la lumière sur le phénomène des femmes occidentales qui quittent pour la Syrie. Après quelques publications extrémistes, elle se fait contacter par un recruteur de l’État islamique. Un double jeu de traque déboule ensuite. Tout le long-métrage a été tourné là où l’action s’est déroulée, sur l’écran d’un ordinateur.

Ce soir à 21h à l’Auditorium des diplômés de la SGWU, 1455 De Maisonneuve Ouest

Je sors

Cinéma

Sans laisser de trace

Ce film de Debra Granik, connu pour Winter’s Bone qui avait propulsé la carrière de Jennifer Lawrence, raconte la vie d’un père et sa fille. Le duo habite non loin de Portland dans la forêt loin de tout contact au monde moderne. Un jour, ils sont chassés de leur refuge et devront se frotter à la vie « normale » en allant à l’école et au travail. Alors que Tom, 15 ans, semble curieuse et fascinée, son père, lui, a beaucoup de difficultés à s’adapter à ce nouveau style de vie.

Sorti le 13 juillet

Humour

La table d’hôte

La table d’hôte est un spectacle qui rassemble les quatre humoristes de l’heure pour créer un spectacle dont ils ont carte blanche. Cette année, c’est les Grandes Crues, Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques, Arnaud Soly et Alexandre Bisaillon qui prendront d’assaut la scène. Les quatre vous feront leurs meilleurs numéros en plus de les mélanger à du contenu exclusif et des vidéos. Pour une soirée à pleurer de rire!

Ce soir à 20h45 au Monument-National, 1182 boulevard Saint-Laurent

Musique

Votia

La chanteuse réunionnaise Marie-Claude Lambert-Philéas, connue sous son nom de scène Votia, offrira ce soir aux Montréalais un spectacle aux saveurs du sud-est de l’Afrique dans le cadre du festival international Nuits d’Afrique. Votia est la fille du chanteur Gramoun Lélé et a commencé sa carrière à ses côtés. Elle a aussi été choriste pour différents artistes africains avant de se lancer elle-même dans le mode de la composition. Par le mayola, style de musique de La Réunion, elle s’épanche sur l’amour et le deuil avec charisme.

Ce soir à 20h30 au Club Balattou, 4372 boulevard Saint-Laurent

Humour

Le tournoi d’humour El Drôle

Inspiré des matchs de lutte mexicains, ce tournoi d’humour opposera des humoristes qui devront faire rire le public avec un de leur numéro s’ils veulent gagner la bataille. Cet événement organisé dans le cadre du festival Juste pour rire place le public dans le rôle du juge. Le tout est entièrement gratuit et promet de vous divertir un max!

Ce soir à 18h sur la scène Loto-Québec du Quartier des spectacles

Musique

Des Sourcils

Pour une soirée tout en musique à l’extérieur, rendez-vous au parc Eusèbe-Ménard dans Montréal-Nord. Le trio jazz de Québec Des Sourcils sera sur place pour agrémenté et réchauffer la foule avec son jazz manouche inspiré de Reinhardt, mais aussi de Rosenberg et Lagrène. Lors de ses plus récents spectacles le groupe formé de Mathias Berry à la guitare, Antoine Angers à la guitare et Alexis Taillon-Pellerin à la contrebasse, le violoniste Sylvain Neault les accompagne.

Ce soir à 19h au parc Eusèbe-Ménard, en face du 3668 boulevard Gouin Est

Je reste

Film

Combat au bout de la nuit

Ce long-métrage du Québécois Sylvain L’Espérance amène le spectateur au cœur de la Grèce actuelle, alors que le pays est déchiré par une économie totalitaire. Malgré leurs différences, Athéniens, réfugiés, hommes et femmes s’unissent pour faire comprendre leur désir de liberté. Le film a été tourné sur deux années.

Sorti en DVD le 10 juillet

Télé

Arcade Fire : en concert à Earls Court, Londres

Pour voir ou revoir un concert d’Arcade Fire, voici votre chance ce soir dans le confort de votre salon. Le groupe montréalais qui a enchaîné les succès au fil des années a offert un spectacle inoubliable en 2014 dans la légendaire salle de spectacles d’Earls Court à Londres qui a été enregistré. No Cars Go, Ready to Start, The Suburbs, Reflektor... tous leurs succès y sont joués!

Ce soir à 21h sur ICI Artv

Livre

Guide des reptiles et amphibiens

Pendant vos vacances, vous aurez peut-être la chance d’observer quelques amphibiens et reptiles. Pour en apprendre plus sur ces petites bêtes qui remplissent les milieux naturels du Québec, ce livre de David Rodrigue et Jean-François Desroches est l’outil parfait. Vous pourrez en apprendre plus sur leur habitat, leur cycle de reproduction, leur alimentation et leurs prédateurs.

Sorti le 14 juin