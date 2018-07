Le tournoi de golf de la Fondation Marie-Louise Clarac permet de soutenir divers projets de l’École Marie-Clarac. Au fil des ans, grâce à ses activités de financement, la Fondation a distribué plus de 3 600 000 $. La Fondation a également investi plus de 182 000 $ pour l’animation de programmes de prévention en intervention sociale au primaire et au secondaire.

Le président d’honneur du tournoi, Tony Loffreda, RBC Banque Royale, a remercié les nombreux bénévoles, dont Annick Pruneau, Ghyslaine Rinollini, Suzanne St-Germain, Ilhame Ahouaze et Carmela Ialenti.

Sœur Martine Côté, présidente du CA de l’Hôpital Marie-Clarac, est en compagnie des bénévoles Daniela Di Menna, Aurélie Richard, Sabrina Sciola, Sofia D’Elia et William Perron.

Sœur Jacinthe Caron, directrice générale de l’École Marie-Clarac, et Stefania Costa, trésorière de la Fondation, entourent Carlo D’Addario, Julie Anne Colavita, Claudia Polifroni et Isa Ialenti.

L’animateur de la soirée, Joe Cacchione, et les partenaires de la journée Mario Rinaldi (Met-Récy), Yves Boucher (KBHNS), Luis Amado (Croesus), David Ferrante (Pembroke) et Anthony Castelli (Cinecast) ont joué un rôle primordial dans le financement de la journée.

La patinoire Jonathan Drouin

La patinoire extérieure de Huberdeau portera dorénavant le nom de Jonathan Drouin. Lors de l’inauguration, on apercevait Jonathan Drouin entouré de Sylvain Maurice, Émilie Maurice et Johanne St-Georges, et à l’avant-plan les jeunes Eliot et Zack Paquette.