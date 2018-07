La piqûre de la rénovation

« Je suis dans les rénovations par-dessus la tête. Avec Sarah-Jeanne, ma meilleure amie, on est quasiment en train de se partir un show de réno ! On s’aide les deux. Elle aussi va tomber en réno, même si elle en a déjà fait pas mal. C’est contagieux la rénovation ! Je voulais investir dans l’immobilier et c’est fait. Je tripe sur le design et la déco. J’ai les deux pieds dedans et c’est vraiment le fun ! C’est imprévisible et c’est excitant. Ça occupe un été », révèle-t-il avec enthousiasme, croisé sur le tapis rouge de la première du spectacle Elvis Expérience, jeudi dernier.