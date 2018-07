Les jeunes footballeurs thaïlandais seront invités à la cérémonie des «The Best» en septembre

Moscou | Les 13 rescapés thaïlandais de la grotte, jeunes footballeurs, seront invités à assister à la cérémonie de remise des «The Best Fifa Football Awards», organisée à Londres le 24 septembre prochain, a annoncé le président de la Fifa Gianni Infantino vendredi.

«Nous les inviterons à la remise de ces trophées, et par rapport à ce que vous proposez, on verra ce qu’on peut faire», a-t-il déclaré, interrogé par la presse sur la possibilité d’inviter ces jeunes enfants à la Coupe du monde 2022 parce qu’ils n’ont pas eu possibilité d’assister à la finale du Mondial russe, à laquelle ils avaient été invités précédemment par la FIFA.

Douze enfants membres d’une équipe de football et leur entraîneur sont restés coincés 18 jours dans une grotte inondée de Tham Luang. Ces jeunes âgés de 11 à 16 ans et leur entraîneur de 25 ans avaient décidé, pour une raison encore non élucidée, de se rendre dans cette grotte après leur entraînement, mais ils y ont été piégés par les pluies de mousson qui ont inondé la cavité.

Le tenant du titre de ce trophée est le Portugais Cristiano Ronaldo, et « le jury chargé des distinctions masculines comprendra notamment Ronaldo, Fabio Capello et Frank Lampard tandis que Mia Hamm, Sun Wen et Maia Jackman intègrent le panel chargé des distinctions pour le football féminin», indique la FIFA sur son site internet.

«Pour chaque prix, le jury présélectionnera dix candidat(e)s, qui seront dévoilé(e)s le 23 juillet 2018, et le vote public débutera dans la foulée », précise-t-elle. « Les partisans, les capitaines et sélectionneurs des équipes nationales ainsi que plus de 200 représentants des médias voteront alors afin de désigner les meilleurs acteurs de la saison écoulée ».