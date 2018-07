Les Québécois raffolent encore des petites voitures même si les ventes de VUS ne cessent d’augmenter depuis les dernières années, révèle une analyse du Journal.

« Je m’attendais à voir plus de petits véhicules utilitaires sport (VUS). Même s’il y a plus d’utilitaires qui se vendent, ça ne semble pas être assez pour concurrencer les autos », remarque le chroniqueur automobile Benoit Charrette.

Le Journal a répertorié les véhicules les plus populaires dans chaque ville de la province à partir de données fournies par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sur les immatriculations.

Il s’agit du nombre d’automobiles et de camions légers de promenade en circulation au 31 décembre 2017.

Civic au sommet

À l’échelle de l’Amérique du Nord, c’est le camion F-150 de Ford qui est le véhicule le plus populaire. Au Canada, il se vend ainsi deux fois plus de séries F de Ford que de Civic, mentionne Marc Bouchard, chroniqueur automobile.

Le Québec fait toutefois exception.

La Honda Civic vient en tête dans une grande partie des villes du Québec, suivie de près par la Toyota Corolla. De Montréal à Québec en passant par Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières ou Drummondville, ces deux véhicules trônent en tête du palmarès.

La Civic est depuis plusieurs années la voiture la plus vendue de la province.

Certaines villes situées en région se démarquent : à Rouyn-Noranda, c’est le F-150 qui arrive en tête de peloton.

Il n’est pas non plus étonnant de voir la Corolla de Toyota, la Mazda 3 ou les Elantra et Accent de Hyundai suivre la Civic dans le palmarès, selon l’analyste automobile Marc Lachapelle.

« Ça fait très longtemps qu’on voit cette presque domination des voitures compactes et sous-compactes. On achète aussi plus de voitures de marques [asiatiques] qu’ailleurs au pays, que ce soit des Japonaises ou encore les Coréennes », dit-il.

Véhicules fiables

Les Québécois semblent se tourner vers des voitures fiables, pratiques et à bon prix. « La Civic et la Corolla sont des voitures qui ont des durées de vie plus longues que la moyenne. On peut encore voir des Civic 2001 sur la route, mais pas son équivalent de Ford, par exemple », souligne Antoine Joubert, chroniqueur auto.

Cette fiabilité peut expliquer sans doute pourquoi on ne retrouve pas encore les petits véhicules utilitaires sport (VUS) dans le haut du palmarès, même s’il s’agit des voitures les plus vendues depuis quelques années, estiment les chroniqueurs consultés par Le Journal.

L’an dernier, les ventes de véhicules utilitaires sports sous-compactes au Québec, comme le CX-3 de Mazda ou le HR-V de Honda ont grimpé de 45 %, tandis que les ventes de petites voitures sous-compactes comme l’Accent de Hyundai ont baissé de 19 %.

« On va peut-être voir les changements dans quatre ou cinq ans, croit le chroniqueur automobile Jacques Deshaies. Les ventes actuelles ne sont vraiment pas en fonction de ce qu’on voit dans les chiffres des véhicules qui sont sur la route. Ford a même arrêté la production de voitures [pour ne faire que des camions]. »

– Avec la collaboration de Philippe Langlois

Voici le top 5 de 10 villes

ROUYN-NORANDA