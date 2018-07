L’étau se resserre dans l’affaire russe

Alors que le président Trump s’apprête à rencontrer Vladimir Poutine lundi, le procureur spécial qui enquête sur l’ingérence russe dans l’élection américaine de 2016, Robert Mueller, vient de déposer douze nouvelles mises en accusation formelles. Donald Trump continue de qualifier cette enquête de chasse aux sorcières, mais les faits continuent de le contredire.

Suite à l’élection de 2016, le président Trump a continuellement laissé planer le doute sur l’implication des services de renseignement russes dans le vol des courriels du comité de campagne d’Hillary Clinton et son utilisation stratégique pour nuire à cette campagne et favoriser l’élection de Donald Trump. Aujourd’hui, le procureur Robert Mueller vient de présenter une mise en accusation formelle contre douze agents de renseignement russes, ce qui signifie qu’il dispose de suffisamment de preuves pour avoir convaincu un grand jury que ces agents étaient très probablement responsables de ces actions (voir ici). Plus tôt cette année, d’autres accusations avaient déjà été portées contre des individus et organisations russes qui étaient intervenues illégalement dans la campagne présidentielle, notamment par le biais des réseaux sociaux (voir ici).

Qu’est-ce que cela signifie pour Donald Trump, qui continue de dire que cette enquête est une chasse aux sorcières? Cela signifie beaucoup.

Primo, ces nouvelles mises en accusation formelles rendent le malaise qui entoure sa rencontre avec Vladimir Poutine lundi prochain encore plus palpable. Dans le passé, pressé de confronter Poutine sur l’ingérence russe dans la campagne, Trump s’est contenté de relayer sans autre forme de critique la réponse du président russe, qui nie catégoriquement toute intervention. Hier encore, alors qu’il avait déjà été informé de la sortie de ces nouvelles accusations, Trump a maintenu qu’il allait de nouveau lui «poser la question». Le choix des mots importe. Alors que les faits s’accumulent qui devraient justifier de confronter directement Vladimir Poutine avec un fait avéré, selon l’abondance de preuves dont dispose le procureur, Trump se contentera de «poser la question» à Poutine et on peut d’ores et déjà prédire qu’il acceptera béatement sa réponse négative.

Deuxio, ces mises en accusation viennent consolider les fondements de l’enquête Mueller, qui ne s’est pas encore prononcée sur la question cruciale du rôle qu’auraient pu jouer des membres de la campagne présidentielle de Trump, y compris le président lui-même, dans l’affaire. Ces accusations consolident donc le noyau de l’affaire, qui est le fait de plus en plus difficile à nier que des actes illégaux ou criminels ont été commis dans le but d’influencer la campagne. La prochaine étape consistera à établir les liens entre ces actions et les membres de la campagne Trump. Plusieurs indices de cette «collusion» sont déjà connus (j’en ai parlé ici), mais il est clair que Mueller et son équipe ne pouvaient pas déposer d’accusation de complot pour aider la commission d’un crime avant d’avoir solidement établi l’existence de ce crime. C’est ce qu’il vient de faire. Évidemment, il serait étonnant que les douze agents russes en question se rendent demain aux autorités américaines, mais la mise en accusation expose clairement que des contacts ont eu lieu entre ces agents russes et des individus et organisations aux États-Unis, qui vont presque certainement bien au-delà des contacts déjà connus.

Troisièmement, contrairement à la perception que le président et ses partisans cherchent à implanter dans l’esprit du public que cette enquête ne va nulle part, ces accusations montrent que l’enquête avance rapidement et qu’elle accomplit beaucoup. Rappelons que cinq individus ont déjà plaidé coupables à des accusations criminelles en lien avec cette affaire (Flynn, Papadopoulos, Gates, van der Zwann et Pinedo; voir ici) et que plusieurs d’entre eux collaborent activement à l’enquête. De plus, Paul Manafort, qui a dirigé la campagne Trump pendant une période critique de cette affaire, est aujourd’hui détenu en attente d’un procès pour une série de chefs d’accusation qui pourraient le garder en prison pour le reste de ses jours.

Cette enquête est loin d’être une chasse aux sorcières. Elle avance plus rapidement que la plupart des enquêtes de ce genre dans un passé récent et elle donne des fruits, avec une pluie de mises en accusation sérieuses et des plaidoyers de culpabilité déjà en banque. Ils ne le disent pas, mais ceux qui répètent haut et fort que l’enquête n’a pas encore déposé d’accusations formelles de complot envers les membres de la campagne Trump—ou contre Trump lui-même—et qu’il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter savent fort bien que ces accusations seront le point final de l’enquête et que Mueller ne dévoilera pas son jeu avant la toute fin.

Ce qui m’amène à la quatrième raison pour laquelle cette série d’accusations est importante. Elle permet à l’enquête de regagner de la crédibilité dans l’opinion publique alors qu’elle est sujette à des attaques continuelles et concertées de la part du président, de ses proches et de ses partisans républicains. En effet, le jugement ultime sur les résultats de l’enquête, celui qui portera sur l’implication personnelle ou non du président lui-même, sera un jugement politique qui dépendra largement de l’interprétation que le public fera de ces résultats.

C’est pourquoi le président et ses sbires s’affairent systématiquement à miner la crédibilité de l’enquête Mueller et du FBI, qui mène une bonne partie de ses opérations sur le terrain. Par exemple, hier, l’agent du FBI Peter Strzok a été sujet d’un interrogatoire surréaliste devant un comité de la Chambre des représentants. Même si l’agent Strzok a vaillamment défendu le professionnalisme de ses actions, le fait qu’il ait émis des commentaires critiques en privé à l’endroit de Donald Trump pendant la campagne des primaires (alors que bien des républicains faisaient de même) est présenté aux partisans comme une preuve irréfutable de son biais. C’est ridicule. Si Strzok était vraiment déterminé à nuire à Trump, il n’aurait eu qu’à rendre publique l’enquête sur la campagne Trump avant l’élection. Ce que ni lui ni aucun agent du FBI n’a fait. Au contraire, s’il y a eu partialité c’est contre Clinton qu’elle s’est exprimée, car il est assez bien établi que l’intervention de dernière minute du chef du FBI a eu un effet négatif sur les appuis à Clinton en fin de campagne.

Malgré tout, cette campagne de dénigrement fonctionne, car une proportion croissante de républicains doutent aujourd'hui de l'intégrité de l'enquête du procureur spécial Mueller, ce qui pourrait permettre à Donald Trump de faire pression sur les législateurs républicains dans l'éventualité d'un procès en destitution.

Bref, l’affaire russe vient d’être relancée par cette nouvelle série de mises en accusation, alors même que Donald Trump s’apprête à rencontrer Vladimir Poutine en tête-à-tête. De quoi sera-t-il question lors de leur rencontre à huis-clos? On ne peut que spéculer là-dessus, mais ceux qui allèguent que cette rencontre sera une occasion pour l’ex-agent du KGB de resserrer les fils qui lui permettent de contrôler la «marionnette» qu’il a réussi à propulser jusqu’à la Maison-Blanche et qui fait fort probablement plus pour favoriser les intérêts stratégiques de la Russie que Poutine ne croyait même possible quand il a mis ces opérations d’ingérence politique en branle pour régler ses comptes avec Hillary Clinton.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM