Toutes les vedettes prennent cette pose et les internautes sont outrés

Même si la «duck face» continue à faire des siennes, la pose «outch, j’ai mal à la tête» semble vouloir l’éclipser et la toile n’est vraiment pas contente.

Main au niveau du front et sourcils froncés, tout porte à croire que nos vedettes préfs apprécient avoir la mine de douleur reliée à une migraine.

Selon la maquilleuse du magazine Elle US, Nam Vo, comme on tire la peau vers le haut, cela permettrait d’affiner davantage le visage, lifter les sourcils, mais surtout mettre l’accent sur les pommettes d’apparence plus bombées. En plus, les mains à cet endroit permettent de donner de la structure au visage.

Par contre, les internautes se sont vite indignés quand ils ont aperçu le mot-clic que l’artiste a tenté de rendre viral: #MigrainePose.

Plusieurs d’entre eux ont vu ce hashtag comme étant dénigrant et ont souligné qu’avoir des migraines est une maladie sérieuse. Plusieurs vivent des douleurs extrêmes qui les empêchent de sortir du lit pendant plusieurs jours sans boire ni manger.

Comme la toile s’est enflammée quant au propos qui minimisait les effets de cette maladie, Nam Vo e s’est aussitôt excusée en mentionnant qu’elle ne souhaitait pas offenser ou blesser personne.

Il n’y a pas de doute, cette pose continuera de faire jaser, pour le meilleur et pour le pire.

