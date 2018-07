Une autre entreprise entre des mains françaises

Alors que le gouvernement Couillard donnait sa bénédiction à la prise de contrôle de la C Series de Bombardier par Airbus, la Caisse de dépôt et placement, en tant que principal actionnaire de Camso, donnait son feu vert à l’offre d’acquisition de Michelin.

Mais quand vous gérez au nom des Québécois un actif de 300 milliards de dollars, est-il plus important de passer au cash en cédant le contrôle d’un fleuron québécois à une société étrangère, ou d’accompagner ledit fleuron dans sa conquête mondiale et grossir davantage ?

La réponse ? Quand les dirigeants de la Caisse se vantent de fournir un « accompagnement actif de nos entreprises qui innovent et se mondialisent » et d’apporter une « contribution vitale et dynamique au développement économique du Québec à travers nos projets structurants », la logique voudrait que la Caisse privilégie la conquête mondiale sous emprise québécoise.

Dans ce même dossier de la vente de Camso à Michelin, soulignons également la présence dans le capital-actions de Camso du Fonds de solidarité FTQ (2e actionnaire avec 24 %, selon Les Échos) et de Desjardins Capital régional et coopératif (5 %). Eux aussi passent au cash. Créés pour financer le développement d’entreprises québécoises (et non pour les vendre), ces fonds récoltent leur capital de risque grâce aux crédits d’impôt accordés à leurs investisseurs.