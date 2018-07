Wet & Wild lance une collection de maquillage vraiment pas chère inspirée des signes astrologiques

Si vous ne prenez aucune décision importante avant d’avoir consulté votre horoscope du jour, vous voudrez tout acheter de cette nouvelle collection éphémère de Wet & Wild inspirée de l’astrologie.

La marque de make-up vraiment pas chère et non testée sur les animaux se lance dans le maquillage astrologique, et elle n’y va pas de main morte!

Au programme: des brillants à lèvres, des ombres à paupières, des illuminateurs pressés et un en poudre libre... Le choix ne manque pas!

La collection de brillants à lèvres se décline en différents coloris selon les 12 signes du zodiaque. À chaque signe sa teinte nacrée unique!

Les palettes d’ombres à paupières, elles, sont regroupées par éléments: le feu, l'eau, l'air et la terre.

Même chose pour les illuminateurs pressés, parfaits pour enjoliver notre teint bronzé d’été.

Finalement, l’illuminateur en poudre Megaglo ultra-nacré est directement inspiré des étoiles, question de briller de mille feux!

La collection sera offerte sur le site web de Wet & Wild dès le 17 juillet et sur walmart.ca. Le 1er août, elle sera offerte en exclusivité dans les magasins Walmart.

Le plus beau, dans tout ça? Les prix des produits vont de 3 $ (pour les brillants à lèvres) à 7 $ (pour l’illuminateur Megaglo), maximum. Ça ne fera pas un gros trou dans notre porte-monnaie!

