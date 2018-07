Vente des billets Paul McCartney: complet à Montréal, à l’unité à Québec

À 76 ans, l’ex-Beatle Paul McCartney fait encore courir les Québécois.

Les billets pour ses concerts au Centre Vidéotron de Québec, le 17 septembre, et au Centre Bell de Montréal, le 20 septembre, se sont envolés à la vitesse de l’éclair, vendredi matin, lors de la vente destinée au grand public.

Deux minutes après le début de la vente, à 10h, il était déjà impossible de se procurer des places par paire. Ni à Québec, ni à Montréal.

Une représentante d’evenko a, par la suite, confirmé au Journal que tous les billets pour l’escale montréalaise de la portion canadienne de la tournée Freshen Up avaient été vendus et qu’il n’y aura pas de supplémentaire. À Québec, on pouvait encore s’en procurer à l’unité.

Un nombre non divulgué de billets avait été vendu, plus tôt cette semaine, lors des préventes tenues en marge de la mise en vente officielle de vendredi matin.

Comme c’est la coutume, les malchanceux devront se tourner vers les sites de revente et payer le gros prix.