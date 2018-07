Vladimir Guerrero fils de retour au jeu

Vladimir Guerrero fils a effectué un retour au jeu, vendredi, avec la formation des recrues des Blue Jays de Toronto contre celle de Phillies de Philadelphie dans la Gulf Coast League.

L’espoir numéro 1 de la formation canadienne a agi à titre de frappeur de choix et a obtenu quatre apparitions au bâton. Il a réussi un coup sûr, soutiré un but sur balles et marqué un point pour un rendement de 1 en 3.

Le fils de l’ancien joueur étoile des Expos de Montréal était à l’écart du jeu depuis le début du mois de juin en raison d’une blessure à un genou.

Avant cette blessure, le joueur de troisième but de 19 ans connaissait une saison du tonnerre dans la Ligue Eastern (AA). En 52 matchs, il a maintenu une moyenne au bâton de ,407 avec 11 circuits et 55 points produits.