Zach Parisé sur patins sans restrictions

Zach Parisé est de retour sur la glace et il ne pourrait en être plus ravi.

L’attaquant du Wild, qui s’est facturé le sternum le 17 avril dernier, participe à la ligue de hockey à quatre contre quatre Da Beauty League, dans laquelle jouent des patineurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec des attaches au Minnesota, pendant l’entre-saison.

Il s'était blessé au troisième duel contre les Jets de Winnipeg, au premier tour des séries.

«J’espère que personne ne me frappera ici, mais je me sens bien. C’est bien d’être sur patins. Je me sens bien», a-t-il raconté lors d’un entretien avec le site officiel de la LNH.

Parisé a joué de malchance, l’an dernier, lui qui a été limité à seulement 42 rencontres. Notamment en raison d’une chirurgie de microdisectomie en octobre, ratant plus de trois mois d’activités par la suite.

L’ailier gauche de 33 ans a inscrit 12 de ses 15 buts lors des 18 dernières parties du calendrier régulier. Il a ajouté trois buts en éliminatoires, un sommet chez le Wild.

Selon lui, la meilleure option pour tester son sternum est de jouer des matchs dans le cadre de la ligue estivale, qui compte parmi ses participants trois membres des Canadiens de Montréal : le gardien Charlie Lindgren, puis les défenseurs Mike Reilly et Johny Austin, ce dernier étant dans l’effectif du Rocket de Laval.

«On est ici pour jouer, se garder en forme et être prêt.», a conclu Parisé.