ALLARD, Lucien



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Lucien Allard, décédé à Montréal, le 12 juillet 2018, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil sa tendre épouse Mme Huguette Major Allard, ses deux enfants Lucie (Louis Fortin), Stéphan (Tanee), ses petits-enfants Lylas, Myria, Nicolas, ses deux frères Lorenzo et Roger ses quatre soeurs Madeleine, Gisèle, Denyse et Louisette ainsi que plusieurs parents et amis.L'inhumation de ses cendres aura lieu ultérieurement en présence de ses proches, dans son coin natal à St-Étienne de Lauzon.Un don serait apprécié à la Société de la sclérose Latérale Amyotrophique du Québec.