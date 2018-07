GOBEIL (née Grenier), Yvette



À son domicile de Laval, le 2 juillet, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Yvette Grenier, épouse de feu Pierre Gobeil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louise, Marie (R. Gilles Houle) et Richard, ses petits-enfants Yanick et Véronique, parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin édifice situé à l'arrière du complexele jeudi 19 juillet dès 15h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 19h au même endroit.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur.