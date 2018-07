16 raisons de partir en road trip à Coaticook

Vous vous êtes «booké» des petites vacances en Estrie et vous prévoyez aller faire un tour dans la ville de Coaticook? Il y a bien plus à faire que seulement arrêter à la laiterie et vivre l’expérience de Foresta Lumina.

Voici donc 16 excellentes raisons de partir en road trip à Coaticook!



1. Pour manger un bon cornet de crème glacée Coaticook et voir où cette 8e merveille du monde est fabriquée

2. Pour passer l’après-midi au soleil à la plage du lac Lyster

3. Pour profiter d’un bon repas sur la terrasse en pleine forêt au restaurant Le Coffret de l’Imagination

4. Pour jouer une partie de GloGolf

5. Pour faire un pique-nique avec une magnifique vue sur la région après une randonnée au mont Pinacle

6. Pour boire une bonne bière froide à la microbrasserie Coaticook

7. Pour aller manger un cornet de crème glacée (Coaticook), mais cette fois, à la Diperie

8. Pour prendre une photo sur le plus long pont suspendu pour piétons en Amérique du Nord

9. Pour découvrir le parc de la Gorge de Coaticook en pleine nuit à Foresta Lumina

10. Pour aller lâcher son fou avec les gens du coin au bar chez Slim (#SlimShady)

11. Pour faire une autre randonnée, mais cette fois au mont Hereford

12. Pour trouver la petite grotte mystérieuse dans le parc de la Gorge de Coaticook

13. Pour aller manger une bonne pizza au restaurant Château Acropole

14. Pour goûter les délicieux miels de l’entreprise Miel Pur Délice

15. Pour prendre le thé et manger des scones sur la véranda du Musée Beaulne

16. Pour faire le plein de beaux paysages sur les petites routes qui entourent la ville

