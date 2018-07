DUPUIS, Bernard



Au Manoir Fontainebleau de Blainville, le 23 juin 2018, est décédé monsieur Bernard Dupuis fils de feu J.Hervé Dupuis et de feu Adrienne Laberge.Il laisse, dans une profonde tristesse, son épouse madame Madeleine Brouillet, ses enfants Carole, Bernard (Lynn Keuhl), ses petits-enfants Brigitte et Luc. Sont également dans le chagrin, sa belle-soeur Lise, ses beaux-frères André (Nancita Martinez), Jacques, Michel ainsi que de nombreux parents et amis.Selon ses volontés, la famille se recueillera dans la plus stricte intimité.