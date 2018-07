LAVOIE, Alphonse



À Montréal, le 9 juillet 2018, est décédé M. Alphonse Lavoie, époux de feu Mme Claire Hervieux.Il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Jacques (Jacinthe Cournoyer), Guy (Lucie Viau) et Louise, ses petits-enfants François, Claire, Guillaume, Alexandre et Sophie (leur mère Nathalie Renaud), Charles et Antoine (leur père Jacques Giroux), son frère M. Fernand Lavoie, ainsi que de nombreux parents et amis.Les enfants accueilleront parents et amis le samedi 21 juillet 2018, à compter de 13h, à la:6295 RUE PRINCIPALEST-CALIXTEwww.residencelegare.comLes funérailles suivront à 15h en l'église paroissiale de St-Calixte.