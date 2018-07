VAN HOUTTE, Pierre



À St-Lambert, le 29 juin 2018, à l'âge de 96 ans, est décédé monsieur Pierre Van Houtte, époux de Noémi Leroux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses cinq enfants: feu Suzanne, Geneviève, Pierre Luc, Benoit et Pascal, ses dix-sept petits-enfants et vingt-huit arrière-petits- enfants ainsi que de nombreux parents et amis.Entrepreneur et Homme d'affaires, il a su développer, dans la lignée de son père Albert Louis Van Houtte, le goût d'un bon café fait à partir de grains sélectionnés.Homme de relation, il aimait le contact avec son client et a su donner au Café Van Houtte une notoriété basée sur la qualité.La famille recevra les condoléances au salon funéraire Urgel Bourgie, 1255 Beaumont,mercredi le 18 juillet de 17h à 21h, jeudi le 19 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que vendredi le 20 juillet 2018 de 9h à 10h30.Les funérailles auront lieu en l'église Sainte-Madeleine d'Outremont, 750 ave Outremont, Montréal, vendredi le 20 juillet à 11h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don fait à deux organismes communautaires: Héberjeune qui supporte les jeunes dans leur réintégration sociale et le Projet Arc en Ciel qui aide les immigrants à s'intégrer dans notre société.